Изложбата "Мъжки времена" идва в Кюстендил
Експозицията е предназначена за широк кръг посетители и представя по достъпен начин един отминал свят – времето на мъжете и техните роли в традиционното българско общество.
В традиционната култура на българите общественият ред е ясно разделен на мъжка и женска сфера, съпътствана от редица забрани, вярвания, ритуали на посвещение, както и от права и задължения. Именно мъжът и сферите на неговата изява – казармата, кариерата, интересите и т.нар. "мъжки клубове“ от края на XIX до средата на XX век – са във фокуса на изложбата.
Експозицията проследява жизнения път на мъжа – от раждането до смъртта. Представени са различните възрастови етапи чрез характерни предмети, информационни табла и фотографии. Показано е и мястото на мъжа в семейството и обществото – като наследник на имота и дома, като представител на фамилията пред общността, властта и държавата.
Посетителите ще могат да видят възстановки на адвокатска кантора, домашен кът, бръснарница и кръчма, които пресъздават атмосферата на мъжкия бит и създават възможност за любопитни сравнения със съвременността. Погледът към миналото е поднесен с лека носталгия и чувство за хумор към времето, когато светът е бил ясно разделен на мъжки и женски.
Изложбата включва и занимателен модул с атрактивни и интерактивни дейности, подходящи за различни възрасти.
