ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изложбата "Кюстендил и Първата световна война" ще бъде открита тази вечер
По думите на доц. Джонев, Кюстендил се появява на европейската и световната карта два пъти през XX век – веднъж с Кюстендилската акция за спасяване на българските евреи през 1943 година и за първи път с установяването на Главната квартира на действащата армия в града през Първата световна война. Точно това събитие превръща Кюстендил във военен център между 1915 и 1918 година.
Изложбата проследява установяването на Главната квартира в града на 14 октомври 1915 година и нейното функциониране по време на войната. Акцент е поставен върху дейността ѝ в градската среда и срещите с видни представители на съюзническия елит, сред които австро-унгарският император Карл I и баварският крал Лудвиг III. Специално внимание е отделено на опожаряването на Босилеград от четата на Коста Печанац на 15 май 1917 година.
В експозицията са включени важни военни събития като офанзивите в Сърбия и Румъния, както и Дойранската епопея (1916–1918), която е значим участък от фронта. Голямо място е отделено на генерал Никола Жеков – почетен гражданин на Кюстендил и една от най-ключовите фигури, свързани с дейността на Главната квартира в града.
Друг важен пласт от изложбата е животът на фронта – ежедневието на войниците между боевете, тяхната почивка, занимания и настроение в трудните военни години. Финалният момент е посветен на края на Първата световна война и втората национална катастрофа за България.
Доц. Джонев отбелязва, че установяването на Главната квартира оказва силно въздействие върху развитието на Кюстендил – нараства временното население, подобряват се доставките на продоволствия и възможностите за развлечения на военното и висшето военно-административно население. Местните жители често се срещат с представители на монархическия дом, българските министри и съюзническия военен и политически елит, което прави този период особено важен за градската история и социалния живот.
Изложбата представя богата картина на един ключов исторически момент, който е оставил трайна следа върху Кюстендил и страната като цяло.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: