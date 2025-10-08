© Илюстративна снимка Изложбата "Кюстендил и Първата световна война“ ще бъде открита тази вечер от 17.30 часа във фоайето на Кюстендилския театър. Автор на експозицията е историкът доц. д-р Ангел Джонев. В интервю за "Фокус“ той посочи, че в нея са представени различни ключови моменти от периода 1915–1918 година, когато Кюстендил играе важна роля като военна столица на България.



По думите на доц. Джонев, Кюстендил се появява на европейската и световната карта два пъти през XX век – веднъж с Кюстендилската акция за спасяване на българските евреи през 1943 година и за първи път с установяването на Главната квартира на действащата армия в града през Първата световна война. Точно това събитие превръща Кюстендил във военен център между 1915 и 1918 година.



Изложбата проследява установяването на Главната квартира в града на 14 октомври 1915 година и нейното функциониране по време на войната. Акцент е поставен върху дейността ѝ в градската среда и срещите с видни представители на съюзническия елит, сред които австро-унгарският император Карл I и баварският крал Лудвиг III. Специално внимание е отделено на опожаряването на Босилеград от четата на Коста Печанац на 15 май 1917 година.



В експозицията са включени важни военни събития като офанзивите в Сърбия и Румъния, както и Дойранската епопея (1916–1918), която е значим участък от фронта. Голямо място е отделено на генерал Никола Жеков – почетен гражданин на Кюстендил и една от най-ключовите фигури, свързани с дейността на Главната квартира в града.



Друг важен пласт от изложбата е животът на фронта – ежедневието на войниците между боевете, тяхната почивка, занимания и настроение в трудните военни години. Финалният момент е посветен на края на Първата световна война и втората национална катастрофа за България.



Доц. Джонев отбелязва, че установяването на Главната квартира оказва силно въздействие върху развитието на Кюстендил – нараства временното население, подобряват се доставките на продоволствия и възможностите за развлечения на военното и висшето военно-административно население. Местните жители често се срещат с представители на монархическия дом, българските министри и съюзническия военен и политически елит, което прави този период особено важен за градската история и социалния живот.



Изложбата представя богата картина на един ключов исторически момент, който е оставил трайна следа върху Кюстендил и страната като цяло.