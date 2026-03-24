С вълнуваща програма и силен патриотичен дух беше открита фотодокументалната изложба "Райна Попгеоргиева Футекова – Българската княгиня“ в Исторически музей – Дупница, предаде. Експозицията гостува от Исторически музей – Панагюрище и е част от националните чествания, посветени на Априлско въстание.Официалното откриване се състоя в залата за временни експозиции на музея и събра десетки гости. В програмата участваха ученици на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, които представиха поетичен рецитал под ръководството на своите преподаватели.Изложбата е посветена на 170-ата годишнина от рождението на Райна Попгеоргиева Футекова – знакова фигура от българското Възраждане, ушила и развяла главното въстаническо знаме на Четвърти революционен окръг. Тя остава в историята като символ на свободата и като ярък пример за силата и достойнството на българската жена.Чрез фотографии, документи и откъси от нейната автобиография експозицията проследява житейския ѝ път – от героиня на въстанието до всеотдайна учителка, майка и акушерка.Изложбата може да бъде разгледана в музея до 28 април.