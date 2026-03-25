Изложба в Кюстендил разказва за бомбардировката отпреди 85 години
По този повод в сградата на Община Кюстендил беше представена фотодокументална изложба, посветена на събитията от онова мрачно утро. Експозицията е реализирана от Общината, отдел "Култура и духовно развитие“ и отдел "Държавен архив“ – Кюстендил и проследява въздушното нападение и тежките му последици.
Кметът на общината инж. Огнян Атанасов откри изложбата и подчерта, че това е тъжна дата в историята на града, която трябва да се помни. "Това е пример за това, че и най-лошият мир е по-добър от най-добрата война. Ние имаме късмет да живеем във времена на мир“, заяви той.
Началникът на отдел "Държавен архив“ – Кюстендил Албена Георгиева също присъства на откриването и представи подробности за събитията отпреди 85 години. Тя отбеляза, че в изложбата са включени документи от фондовете на Мъжката и Девическата гимназия в града, като особено ценни са протоколните и летописните книги, в които са описани събитията около бомбардировката.
При въздушните удари са засегнати районите около железопътната гара, фабриката "Симоне“ и главната улица "Александровска“. Загиват 58 цивилни граждани, двама български и осем германски войници, както и 11 коня от 13-ти пехотен Рилски полк. Сред жертвите има и деца – 7-годишният Георги Димитров Андонов и 5-годишната Спасена Ангелова Иванова, както и 20 ученици. Ранени са 59 души, включително шестима ученици.
Бомбите не поразяват военни цели, а жилищни квартали, което превръща атаката в една от най-болезнените страници в историята на града. Част от пострадалите по-късно умират от раните си.
В памет на жертвите на 6 април от 11.00 часа на Братската могила в Траурния парк ще бъде отслужена панихида.
