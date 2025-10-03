Изложба разказва за военната слава на Кюстендил

© Фокус Архив Кюстендил се подготвя да отбележи важна годишнина от своята история с откриването на фотодокументалната изложба "Кюстендил и Първата световна война“. Събитието ще се състои на 8 октомври от 18:00 часа във фоайето на Общинския драматичен театър, предаде "Фокус“. Автор на изложбата е известният историк доц. д-р Ангел Джонев.



Изложбата е посветена на 110-годишнината от влизането на България в Първата световна война, както и на 110 години от установяването на Главната квартира на Действащата армия именно в Кюстендил.



В продължение на три години градът изпълнява функциите на военна столица на България. Именно тук се взимат стратегически военни решения с национално, европейско и световно значение. Кюстендил е посещаван от българския политически и военен елит, както и от представители на съюзническите държави. Провеждани са знакови срещи, военни паради и съвещания, които подчертават ключовото значение на града в хода на глобалния конфликт.



Изложбата предлага уникален поглед към тази изключително значима страница от българската история, чрез автентични фотографии и документи от периода.