Изложба разказва за един от най-старите конкурси за красота в България
Експозицията е подредена на специални пана на площад "Велбъжд“ и представя фотографии, запечатали незабравими мигове от шестте десетилетия, през които конкурсът се развива. Черно-белите снимки са дублирани с техни оцветени варианти, които разкриват още по-ярко красотата и емоцията на спектаклите, съпътстващи избора на пролетните девойки и посрещането на кюстендилския празник през годините.
Чрез текст и визуализация се разказва за началото на конкурса, чийто инициатор е Кирил Поромански, за традицията по посрещането на Първа пролет, за символите на Кюстендил и настъпилите в тях промени, както и за възроденото шествие до лесопарка. Акцент е поставен и върху това, че шестдесет години не са просто число – те са лица, спомени, мигове и съдби, започнали от конкурса "Девойка Кюстендилска пролет“. Това са мечти, които някога са изглеждали далечни и недостижими, но с времето са се превърнали в реалност.
Експозицията е подготвена от отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил и се реализира със съдействието на отдел "Държавен архив“ – Кюстендил, Регионалния исторически музей "Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил и Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил.
Изложбата дава възможност на жителите и гостите на града да се върнат назад във времето и да проследят развитието на една от най-обичаните местни традиции. Шест десетилетия история, събрани на едно място – под "Хисарлъка“, откъдето започва пролетта в Кюстендил.
