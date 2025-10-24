Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Изложба разказва историята на 160-годишна духовна светиня в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 20:00
© Фокус
виж галерията
В Кюстендил беше открита мобилната фото-документална изложба "160 години храм "Св. Димитър Солунски“ – пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865–2025)“, предаде репортер на "Фокус“. Експозицията е подредена в двора на храм "Св. вмчк Димитър Солунски“ и е посветена на 160 години от освещаването на основния камък на една от най-значимите духовни и културни светини на града.

Събитието беше организирано от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил и Държавен архив – Кюстендил, със съдействието на Архиерейското наместничество и с благословението на Негово Светейшество Софийски митрополит и Български патриарх Даниил.

Изложбата беше официално представена от София Пейчева – директор на Регионалната библиотека, и Албена Георгиева – началник на Държавен архив – Кюстендил. Сред гостите на откриването беше и Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийска митрополия, който отправи архипастирски поздрав и благослов към организаторите и присъстващите.

На събитието присъстваха свещеници от Кюстендилската духовна околия, представители на културни институции, местните медии и граждани, които с интерес разгледаха богатото документално наследство, съхранило историята на храма.

Експозицията представя 160-годишния път на църквата – нейното изграждане, дарителите и значимата ѝ роля като пазител на вярата, просветата и българския дух.

Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, подчерта, че откриването на изложбата се случва в навечерието на храмовия празник на Св. вмчк Димитър Солунски – един от покровителите на града.

"Работата по изготвянето на постерната изложба беше чест и професионално предизвикателство“, сподели директорът на библиотеката София Пейчева. От своя страна, Албена Георгиева представи детайли за включените в експозицията архивни документи и снимки, проследяващи духовния и културен път на храма.

Изложбата може да бъде разгледана в двора на храм "Св. вмчк Димитър Солунски“ – Кюстендил.







Все още няма коментари към статията.
