ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изложба разказва историята на 160-годишна духовна светиня в Кюстендил
Събитието беше организирано от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил и Държавен архив – Кюстендил, със съдействието на Архиерейското наместничество и с благословението на Негово Светейшество Софийски митрополит и Български патриарх Даниил.
Изложбата беше официално представена от София Пейчева – директор на Регионалната библиотека, и Албена Георгиева – началник на Държавен архив – Кюстендил. Сред гостите на откриването беше и Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийска митрополия, който отправи архипастирски поздрав и благослов към организаторите и присъстващите.
На събитието присъстваха свещеници от Кюстендилската духовна околия, представители на културни институции, местните медии и граждани, които с интерес разгледаха богатото документално наследство, съхранило историята на храма.
Експозицията представя 160-годишния път на църквата – нейното изграждане, дарителите и значимата ѝ роля като пазител на вярата, просветата и българския дух.
Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, подчерта, че откриването на изложбата се случва в навечерието на храмовия празник на Св. вмчк Димитър Солунски – един от покровителите на града.
"Работата по изготвянето на постерната изложба беше чест и професионално предизвикателство“, сподели директорът на библиотеката София Пейчева. От своя страна, Албена Георгиева представи детайли за включените в експозицията архивни документи и снимки, проследяващи духовния и културен път на храма.
Изложбата може да бъде разгледана в двора на храм "Св. вмчк Димитър Солунски“ – Кюстендил.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: