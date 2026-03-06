Кюстендилци имаха възможност да се потопят в героичното минало на България чрез впечатляваща изложба на старинни оръжия, представена в залата на Възрожденското училище, предаде. Инициативата е на Народно читалище "Генерал Владимир Заимов“ – Кюстендил и е посветена на Националния празник на Република България – Трети март.В експозицията бяха показани оригинални оръжейни системи и хладни оръжия от периода на националноосвободителните борби и Руско-турската освободителна война. Експонатите са част от личните колекции на членове на Национално дружество "Традиция“ и представляват ценни свидетелства за военната история на България и за героичните борби за национално освобождение.Изложбата беше открита от председателя на читалището Цветомира Маринова. По думите ѝ са представени оръжейни системи и хладни оръжия от периода 1800 – 1895 година, съхранени с оригиналните си части и механизми. "По този начин показваме нашата почит и уважение към онези, дали живота си за нашата свобода“, каза Маринова.Секретарят на читалището Симеон Иванов посочи, че тези оръжия се използват и в организираните исторически възстановки в страната, в които участва Регионален клуб "Традиция“ – Кюстендил, чийто председател е той. Така историята оживява пред очите на хората и се предава на следващите поколения.Сред най-интересните експонати беше револверът "Лефуше“ от 1858 година, произведен в Белгия и широко разпространен в Европа в средата на XIX век. Оръжието представлява важен етап от развитието на металния патрон и е значима част от оръжейната еволюция.Посетителите можеха да видят и една от първите пушки със задно пълнене – "Ремингтън“ от 1860 година, с която войник е можел да произведе до 16 изстрела в минута. Силен интерес предизвика и пушката "Шаспо“ от 1874 година, както и представените щикове, ножове, ками и саби – оръжия, носещи духа на една бурна и героична епоха от българската история.