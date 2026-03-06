ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложба на старинни оръжия върна кюстендилци към героичното минало на България
© ФОКУС
В експозицията бяха показани оригинални оръжейни системи и хладни оръжия от периода на националноосвободителните борби и Руско-турската освободителна война. Експонатите са част от личните колекции на членове на Национално дружество "Традиция“ и представляват ценни свидетелства за военната история на България и за героичните борби за национално освобождение.
Изложбата беше открита от председателя на читалището Цветомира Маринова. По думите ѝ са представени оръжейни системи и хладни оръжия от периода 1800 – 1895 година, съхранени с оригиналните си части и механизми. "По този начин показваме нашата почит и уважение към онези, дали живота си за нашата свобода“, каза Маринова.
Секретарят на читалището Симеон Иванов посочи, че тези оръжия се използват и в организираните исторически възстановки в страната, в които участва Регионален клуб "Традиция“ – Кюстендил, чийто председател е той. Така историята оживява пред очите на хората и се предава на следващите поколения.
Сред най-интересните експонати беше револверът "Лефуше“ от 1858 година, произведен в Белгия и широко разпространен в Европа в средата на XIX век. Оръжието представлява важен етап от развитието на металния патрон и е значима част от оръжейната еволюция.
Посетителите можеха да видят и една от първите пушки със задно пълнене – "Ремингтън“ от 1860 година, с която войник е можел да произведе до 16 изстрела в минута. Силен интерес предизвика и пушката "Шаспо“ от 1874 година, както и представените щикове, ножове, ками и саби – оръжия, носещи духа на една бурна и героична епоха от българската история.
Още по темата
/
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
Слави Трифонов: Над 30 хиляди човешки съдби - основно млади хора, са покосени и избити в името на свободата на моя роден град
03.03
Българин, тръгнал към Шипка: Не ми е за първи път. И това е нищо в сравнение с онова, което са направили нашите предци
03.03
Още от категорията
/
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томба отбелязаха националния празник на България в Банско
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.