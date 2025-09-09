ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изложба "С очите си видях бедата" в Дупница
Експозицията включва творби, създадени от талантливи деца от община Дупница, които чрез рисунки и произведения на изкуството изразяват своя поглед върху бедствията и важната роля на пожарникарите в защитата на хората.
Авторите са на възраст от 7 до 16 години. Изложбата е част от националната инициатива на ГДПБЗН – МВР с партньорството на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.
Основната му цел е младите художници да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията, начините за защита и действията на Единна спасителна система. В изложбата участват работи на авторите, които са номинирани за участие в Републиканския кръг на състезанието.
Гостите бяха приветствани от кмета на Дупница Първан Дангов и от Антон Станоев – началник група към РСПБЗНС. В своите обръщения те подчертаха значението на пожарникарската професия и отговорността, която тези смели хора носят ежедневно.
Изложбата ще остане достъпна за посещения във фоайето на Общината до края на месец септември.
