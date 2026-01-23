ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложба "Носии и накити от колекцията на проф. Любомир Пенев" ще бъде представена в Разлог
©
Събитието "Носии и накити от колекцията на проф. Любомир Пенев“ ще се проведе на 30 януари от 18:00 часа в Исторически музей – Разлог.
В изложбата ще бъдат представени 20 автентични народни носии, богата колекция от накити и традиционни хурки от ценната колекция на проф. Любомир Пенев.
Експозицията разкрива красотата, символиката и майсторството на българската народна култура.
Изложбата ще може да бъде разгледана в продължение на 2 месеца.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отчетено е повишение на цените за платено паркиране в Банско и Пе...
18:57 / 22.01.2026
Хибриден автомобил се запали на пътя Кюстендил – София
18:58 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.