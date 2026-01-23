Историческият музей – Разлог ще бъде домакин на откриването на една изключителна изложба, посветена на българските традиции и духовно наследство.Събитието "Носии и накити от колекцията на проф. Любомир Пенев“ ще се проведе на 30 януари от 18:00 часа в Исторически музей – Разлог.В изложбата ще бъдат представени 20 автентични народни носии, богата колекция от накити и традиционни хурки от ценната колекция на проф. Любомир Пенев.Експозицията разкрива красотата, символиката и майсторството на българската народна култура.Изложбата ще може да бъде разгледана в продължение на 2 месеца.