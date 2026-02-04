Готова е програмата за тазгодишното издание на Националния маскараден фестивал "Джамала“ в Кюстендил, предаде. Събитието ще се проведе на 7 и 8 февруари.В продължение на два дни градът ще бъде огласен от над 3500 участници – кукери, мечкари, сурвакари, джамалари, бабугери, старци, русалии и сурати – пазители на традицията, които ще донесат благословия за здраве и берекет.Фестивалът ще бъде открит в 10.30 часа на площад "Велбъжд“ с фолклорно шествие. От 11.00 часа ще се представи сурвакарската група от село Ярджиловци. В програмата са включени групи от Елин Пелин, Брезник, Перник, Кюстендил, Силистра, Павел баня, Петрич, Казанлък, Ямбол, Ковачевци, Благоевград, Видин, Радомир, Земен, Чирпан и Горна Малина.Седем групи от община Кюстендил ще вземат участие във фестивала. На 7 февруари от 12.30 часа ще се представи сурвакарската група от село Ябълково. От 15.45 часа започва участието на сурвакарската група от село Гирчевци, а в 16.45 часа на сцената ще излезе мечкарската сурвакарска група от село Пиперков чифлик. В 17.45 часа на площад "Велбъжд“ ще се представи кукерската група от село Слокощица.На 8 февруари от 12.00 часа участие ще вземе джамалджийската група от село Багренци. В 13.30 часа ще се представят джамалджиите от село Жабокрът, а от 16.15 часа – джамаларската група "Со воля“ от село Соволяно.Финалът на фестивала ще бъде на 8 февруари от 16.30 часа с фолклорен концерт на Танцов ансамбъл "Партньори“.