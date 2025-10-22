Изкуство и музика свързват Кюстендил и Израел на юбилейно събитие

© Фокус Архив С две културни събития ще бъде отбелязана в Кюстендил 35-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел, предаде "Фокус“. На 25 октомври предстоят откриване на художествена изложба и клавирен концерт с международно участие.



От 18.30 часа в Общинския драматичен театър ще бъде открита изложбата "Израел от сапфир и злато: Приказка за два града“ на израелската художничка Зои Север. Събитието се организира от Община Кюстендил и Посолството на Държавата Израел в България.



Експозицията, с куратор Олимпия Николова-Даниел, представя визуално пътешествие през Тел Авив и Йерусалим – два символа на съвременен и духовен Израел, обединени чрез стила "магически експресионизъм“. В своите творби Зои Север вплита реалност и въображение с ярка палитра от сапфирено синьо, златно и пурпурно, създавайки калейдоскопичен образ на страната.



Художничката е родена в Лвов, Украйна, но от 16-годишна възраст живее в Израел. Завършила е престижната Академия за изкуства "Бецалел“ в Йерусалим – основана от българина Борис Шац. Днес тя живее и твори в Тел Авив, а нейните картини са представяни в десетки държави и се намират в частни и музейни колекции по цял свят.



Веднага след изложбата, от 19.30 часа в Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“, ще се състои рецитал за пиано под надслов "Есенни листа“. На сцената ще излезе израелската пианистка Дорел Голан, наричана от критиците "поет на пианото“.



В програмата са включени произведения от Шопен, Лист, Сен-Санс, Прокофиев, както и авторска творба на самата Голан – "Вариации по Паганини“. Пианистката има богат международен опит, с изяви в над 50 държави. Тя е носител на множество награди и е лауреат на фондация "Америка–Израел“.