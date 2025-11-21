Сподели close
Дупнишки полицаи са установили  в землището на села Баланово нива, в която са отглеждани растения от рода на конопа/канабис, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Полицаите са изкоренили растенията – 52 стръка, с височина 170 см.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление -Дупница, работата продължава под надзора на прокуратурата.