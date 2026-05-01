Община Кюстендил изготви инвестиционен проект и търси финансиране за изграждането на многофункционална спортна зала на територията на стадион "Странджата“, съобщават от Общината, цитирани от ФОКУС.

Новото съоръжение е проектирано като съвременен център, който ще се превърне в притегателна точка за спорт, събития и активен начин на живот – както за жителите, така и за гостите на града.

Проектът е в синхрон с новия подход на Министерството на младежта и спорта, което приоритизира инвестициите в спортна инфраструктура чрез активното участие на гражданите.

В тази връзка Община Кюстендил призовава всички жители да се включат активно в националната дигитална платформа "Глас за спорт“, чрез която всеки може да заяви своите приоритети и да даде своя глас за развитието на спорта в общината.

Инвестиционният проект вече е в заключителна фаза на съгласуване и ясно демонстрира амбицията на общината да създаде модерно, функционално и привлекателно спортно съоръжение.

Проектираната зала ще разполага с 1209 седящи места, включително специално обособени позиции за хора с физически затруднения . Част от трибуните ще бъдат телескопични, което позволява бърза трансформация на пространството според нуждите – от спортни срещи до културни и обществени събития.

Игралното поле ще отговаря на всички изисквания за провеждане на състезания по минифутбол, волейбол, баскетбол и хандбал. С възможност за разделяне на три отделни игрища, залата ще бъде изключително функционална както за тренировки на всички видове спорт, така и за масов спорт.

Комплексът ще включва ясно обособени зони – за спортисти, зрители, администрация, конференции и фитнес. Просторните фоайета и модерните обслужващи помещения ще осигуряват комфорт и приятна среда за всички посетители.

Особено внимание е отделено на достъпността – предвидени са 160 паркоместа, включително за хора с увреждания, електромобили и автобуси на гостуващи отбори.

Съвременното архитектурно решение ще създаде усещане за откритост, динамика и модерност, превръщайки залата в едно от най-атрактивните съоръжения в региона.

Община Кюстендил призовава всички граждани да се включат и да подкрепят развитието на спортната инфраструктура в града!