Издирват жена, изчезнала от болница
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:31 / 26.08.2025
Близки издирват възрастна жена на име Виктория, изчезнала в района на Втора МБАЛ – София. За последно е видяна около 17:30 часа във вторник в стаята си в лечебното заведение, където е била настанена за изследвания. Тя е излязла от болницата, след което следите ѝ се губят, съобщава Нова тв. 

Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.

Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.






