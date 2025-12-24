Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“, по отношение на мъж издирван от Хърватия, за компютърни престъпления и нарушения на авторските права, съобщиха от пресцентъра на. Мярката е по отношение на 50- годишния гражданин на Република Северна Македония и на Република Хърватия, въз основа на получена Европейска заповед за арест. Тя е издадена в Република Хърватия през месец декември 2024 година.Мъжът се издирва по разследване на компютърно престъпление и престъпление, свързано с авторските права. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, от общо 13 души. Издирваното лице е задържано на влизане в страната на ГКПП – "Гюешево“.Европейската заповед за арест отговаря на изискванията. Налице е и реална опасност издирваното с ЕЗА лице да се укрие, в случай на невземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража", предвид факта, че няма адрес и трудови връзки на територията на Република България, пише в мотивите на съдия Николай Николов.Определението на Окръжен съд Кюстендил може да се обжалва в 3- дневен срок пред Апелативен съд София.