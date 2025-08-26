Избягалите от детската градина малчугани са си спретнали разходка из Сапарева баня

© Фокус Целият наличен ресурс на Районно управление – Дупница, както и на полицейски участък "Сапарева баня“, са издирвали избягалите от детската градина в Сапарева баня деца. Това съобщи на брифинг директорът на Областна дирекция на МВР – Кюстендил старши комисар Светослав Григоров, предаде "Фокус“. Сигналът за изчезналите деца е подаден от майка им.



Предприети са незабавни мащабни действия. Благодарение на това, след около 50 минути, децата са открити в централната градска част на курортния град, където са се разхождали. Според директора на кюстендилската полиция, разстоянието от детската градина до мястото, е било голямо. Малчуганите са предадени на родителите им в добро здравословно състояние и се намират на домашния им адрес.



Предстои извършването на проверка, чрез която да се установят всички данни и обстоятелства около случая. Ще бъдат сезирани и съответните институции, ангажирани с условията за отглеждането на децата.



Най-вероятно двете деца са успели да излязат извън двора, след като бус е зареждал хранителни продукти, влизайки през странична врата.