Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Йордан Кадийски, издигнат от "Синя България“, е избран за кмет на село Блажиево, община Бобошево, предаде ФОКУС. За него са гласували 198 избиратели.

В частичния избор за кмет са участвали още двама кандидати. За Валери Терзиев, предложен от партия "Свобода“, са подадени 43 гласа, а за Даниел Василев – кандидат на "БСП – Обединена левица“ – 22 гласа.