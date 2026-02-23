Йордан Кадийски, издигнат от "Синя България“, е избран за кмет на село Блажиево, община Бобошево, предаде. За него са гласували 198 избиратели.В частичния избор за кмет са участвали още двама кандидати. За Валери Терзиев, предложен от партия "Свобода“, са подадени 43 гласа, а за Даниел Василев – кандидат на "БСП – Обединена левица“ – 22 гласа.