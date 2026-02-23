ЗАРЕЖДАНЕ...
Избраха Йордан Кадийски за кмет на село Блажиево
В частичния избор за кмет са участвали още двама кандидати. За Валери Терзиев, предложен от партия "Свобода“, са подадени 43 гласа, а за Даниел Василев – кандидат на "БСП – Обединена левица“ – 22 гласа.
