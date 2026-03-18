ЗАРЕЖДАНЕ...
Изборните секции в Кюстендилско ще бъдат оборудвани с нови паравани
© ФОКУС
Общият брой на избирателните секции по общини е следният: Бобов дол – 24, Бобошево – 10, Дупница – 73, Кочериново – 16, Кюстендил – 111, Невестино – 19, Рила – 7, Сапарева баня – 9 и Трекляно – 9.
По предварителни данни броят на избирателите е: Бобов дол – 6147, Бобошево – 1775, Дупница – 39 435, Кочериново – 2718, Кюстендил – 65 597, Невестино – 1353, Рила – 2151, Сапарева баня – 5910 и Трекляно – 269.
Областната администрация е стартирала процедура по договаряне за изработване на нови паравани за секционните избирателни комисии, съгласно указания на Министерския съвет. Те трябва да отговарят на определени изисквания – височина между 60 и 80 см, ширина между 80 и 100 см и дълбочина между 40 и 60 см. Параваните ще бъдат поставени върху масите за гласуване и попълване на бюлетините.
Поръчани са също чували за изборните книжа и кутии за отрязъците. Целта е доставките да бъдат извършени преди крайния срок, за да се гарантира нормалното протичане на изборния процес.
Предстоят и срещи с ръководствата на Областната дирекция на МВР и Регионалното управление на образованието за уточняване на технически въпроси по организацията.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.