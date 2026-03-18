Подготовката за изборите в област Кюстендил протича нормално към този момент, съобщи областният управител Кристиян Иванчов, предаде. Районната избирателна комисия е технически обезпечена, а организацията по места върви по план.Общият брой на избирателните секции по общини е следният: Бобов дол – 24, Бобошево – 10, Дупница – 73, Кочериново – 16, Кюстендил – 111, Невестино – 19, Рила – 7, Сапарева баня – 9 и Трекляно – 9.По предварителни данни броят на избирателите е: Бобов дол – 6147, Бобошево – 1775, Дупница – 39 435, Кочериново – 2718, Кюстендил – 65 597, Невестино – 1353, Рила – 2151, Сапарева баня – 5910 и Трекляно – 269.Областната администрация е стартирала процедура по договаряне за изработване на нови паравани за секционните избирателни комисии, съгласно указания на Министерския съвет. Те трябва да отговарят на определени изисквания – височина между 60 и 80 см, ширина между 80 и 100 см и дълбочина между 40 и 60 см. Параваните ще бъдат поставени върху масите за гласуване и попълване на бюлетините.Поръчани са също чували за изборните книжа и кутии за отрязъците. Целта е доставките да бъдат извършени преди крайния срок, за да се гарантира нормалното протичане на изборния процес.Предстоят и срещи с ръководствата на Областната дирекция на МВР и Регионалното управление на образованието за уточняване на технически въпроси по организацията.