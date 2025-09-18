ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
"На фасадата ѝ, в още прясната мазилка, някога стоеше надписът: "1714. Воздигна уста Босил Карчев из Цапарево“. Сметнете сами – към днешната 2025 година това прави 311 години“", допълва той.
Къщата е не само архитектурен спомен, а и свидетел на съдбовни събития за селото и за България. "Оттук през 1870 г. тръгва със своята дюлгерска дружина коларовският майстор Стамен Трайков Ризов. Само осем години по-късно той загива като опълченец в боевете за Стара Загора“, разказва Тренчев.
През 1910 г. първият етаж на дома се превръща в първото българско светско училище в Коларово. Учителят Иван Атанасов Смуков – Тачката, стипендиант на ВМОРО и възпитаник на Серското педагогическо училище, отваря класната стая там. Две години по-късно, след Освобождението на селото на 8 ноември 1912 г., в къщата се помещава и първото кметство. "Тогавашният стопанин Мита Трайков Ризов бе избран за първи кмет след Освобождението“, уточнява историкът.
Година по-късно Ризов доброволно се отказва от поста. "Каза: "Он е по-млад и е къде-къде по-учен от мен, а занапред такива хора ке требуват“ – така посочи за свой наследник Никола Митрев Панков“, спомня Тренчев.
Къщата е свързана и с Петричкия инцидент от 1925 г. "Тогава в нея бе щабът на местния учител и войвода Георги Пехливанов. Оттук той координираше отпора срещу гръцкото военно нашествие“, допълва той.
През 30-те и 40-те години на ХХ век в къщата са квартирували преподаватели от различни краища на България, а за известно време там е пребивавал и акад. Александър Теодоров – Балан, който изучавал местните диалекти.
"Журналисти, историци и общественици неведнъж настояваха домът да бъде защитен като паметник на културата. Дори идеята за паметна плоча не бе осъществена. Тя не изискваше друго освен съгласие на собствениците“, коментира Тренчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: