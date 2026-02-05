Историческият музей в Дупница представя книгата "Бившите хора“ на концлагерна България“, предаде. Събитието ще се състои днес от 17.00 часа в залата за временни експозиции на музейната институция.Автор на изследването е проф. д.н. Мартин Иванов – преподавател в катедра "Социология“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Той е специализирал в Кеймбридж, Единбург и Националния университет на Ирландия и е автор на над 200 научни публикации и 10 монографични изследвания, посветени на социалната и стопанската история на България от Възраждането до наши дни.Книгата е резултат от продължителна и задълбочена изследователска работа, основана на документални масиви, стотици интервюта и лични истории, както и на мемоари и дневници на съвременници от втората половина на ХХ век. В нея са проследени житейските стратегии, моралните дилеми, адаптацията към новата политическа и социална среда и начините за оцеляване на т.нар. "бивши хора“, както и на техните деца и внуци, белязани от общественото клеймо, поставено върху семействата им.