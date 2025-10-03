ЗАРЕЖДАНЕ...
|Истинска зима в планините около Кюстендил
Апелът е шофьорите да са с подготвени автомобили за движение през зимни условия и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.
За региона е обявен жълт код за опасно време – обилни валежи. За общините Дупница, Сапарева баня, Трекляно, Бобов дол и Кюстендил се очаква първи сняг за сезона. По високите части се очаква натрупването на около 10 см снежна покривка. На места ще има заледяване на пътните настилки.
