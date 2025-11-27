Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Общинският съвет в Кюстендил ще проведе редовното си месечно заседание, предаде "Фокус“. Заседанието е насрочено за 14.00 часа, а в предварителния дневен ред са включени 33 точки.

Сред основните решения, които съветниците предстои да гласуват, са предложените вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за 2025 година, както и изменения в две общински наредби – Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на общината. Очаква се също приемането на нова наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Кюстендил.

В Сапарева баня съветниците ще разгледат 10 докладни записки. Сред тях са актуализация на Плана за действие за общинските концесии, решение относно покана за участие в извънредно общо събрание на МБАЛ "Д-р Никола Василев“ АД – Кюстендил, както и издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

Общинският съвет в Бобов дол ще заседава от 10.00 часа. В дневния ред е включена наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Трябва да бъде приет одитен доклад на Сметната палата. Съветниците ще гласуват и предложение за допълнение към определените максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.

В Рила също ще заседават общинските съветници, като са включени 11 точки. На вниманието им предстоят гласуване на годишна програма за развитие на читалищата, план за работа на местния парламент и културен календар за 2026 година. Ще бъдат обсъдени и актуализации на капиталовите разходи, както и на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Местният парламент в Бобошево ще се събере от 14.00 часа. В дневния ред са включени 9 точки, сред които избор на председател на Общинския съвет и одобряване на герба на село Усойка. Ще се гласува и предложение за участие на Община Бобошево в Сдружение "Толерантност“. Внесена е докладна записка за определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Блажиево.