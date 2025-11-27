Общинският съвет в Кюстендил ще проведе редовното си месечно заседание, предаде. Заседанието е насрочено за 14.00 часа, а в предварителния дневен ред са включени 33 точки.Сред основните решения, които съветниците предстои да гласуват, са предложените вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за 2025 година, както и изменения в две общински наредби – Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на общината. Очаква се също приемането на нова наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Кюстендил.В Сапарева баня съветниците ще разгледат 10 докладни записки. Сред тях са актуализация на Плана за действие за общинските концесии, решение относно покана за участие в извънредно общо събрание на МБАЛ "Д-р Никола Василев“ АД – Кюстендил, както и издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.Общинският съвет в Бобов дол ще заседава от 10.00 часа. В дневния ред е включена наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Трябва да бъде приет одитен доклад на Сметната палата. Съветниците ще гласуват и предложение за допълнение към определените максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.В Рила също ще заседават общинските съветници, като са включени 11 точки. На вниманието им предстоят гласуване на годишна програма за развитие на читалищата, план за работа на местния парламент и културен календар за 2026 година. Ще бъдат обсъдени и актуализации на капиталовите разходи, както и на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.Местният парламент в Бобошево ще се събере от 14.00 часа. В дневния ред са включени 9 точки, сред които избор на председател на Общинския съвет и одобряване на герба на село Усойка. Ще се гласува и предложение за участие на Община Бобошево в Сдружение "Толерантност“. Внесена е докладна записка за определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Блажиево.