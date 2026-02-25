Институт по земеделие – Кюстендил взе участие в Международното селскостопанско изложение АГРА-2026, предаде. В рамките на форума институтът представи чрез постери и рекламни материали основните направления в своята научноизследователска дейност, както и най-новите си селекционни постижения.Акцент в представянето бяха новосъздадените черешови сортове Дима, Алекстон и Васиника, както и ябълковите сортове Сияна, Бесапара, Марлена, Мартиника, Горана и Елегия. Показани бяха и кандидат-сортовете Мария, Ясмина и Дариана. Посетителите имаха възможност да се запознаят и с основните технологични елементи при създаването и отглеждането на ябълкови и черешови насаждения, с фокус върху съвременни и устойчиви производствени практики.Институтът е отличаван общо шест пъти с първо място и диплом от изложението АГРА.В рамките на съпътстващото XXVI изложение "Селекции, технологии, иновации“ (STI) – "Изобретения, технологии, иновации“ (ITI) 2026, организирано от Съюз на изобретателите в България, институтът и авторският колектив бяха удостоени със златен медал и диплом в категория "Технологии в растениевъдството“ за разработката "Екологично съобразна технология за производство на сливи“.Предложената технология представлява интегриран и устойчив подход в съвременното овощарство. Тя съчетава повишена продуктивност, подобрено качество на плодовата продукция и щадящо въздействие върху околната среда.Прилагането ѝ създава предпоставки за оптимизиране на производствената ефективност и стабилност на добивите, редуциране на използваните ресурси, ограничаване на негативното въздействие върху почвите, водите и биоразнообразието, както и за получаване на плодове с висока хранителна стойност и подобрени органолептични качества.Технологията е напълно приложима в условията на биологично производство и отговаря на нарастващото обществено търсене на екологично чисти и устойчиво произведени храни.