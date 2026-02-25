ЗАРЕЖДАНЕ...
Институтът по земеделие – Кюстендил с награда от престижно изложение
© ФОКУС
Акцент в представянето бяха новосъздадените черешови сортове Дима, Алекстон и Васиника, както и ябълковите сортове Сияна, Бесапара, Марлена, Мартиника, Горана и Елегия. Показани бяха и кандидат-сортовете Мария, Ясмина и Дариана. Посетителите имаха възможност да се запознаят и с основните технологични елементи при създаването и отглеждането на ябълкови и черешови насаждения, с фокус върху съвременни и устойчиви производствени практики.
Институтът е отличаван общо шест пъти с първо място и диплом от изложението АГРА.
В рамките на съпътстващото XXVI изложение "Селекции, технологии, иновации“ (STI) – "Изобретения, технологии, иновации“ (ITI) 2026, организирано от Съюз на изобретателите в България, институтът и авторският колектив бяха удостоени със златен медал и диплом в категория "Технологии в растениевъдството“ за разработката "Екологично съобразна технология за производство на сливи“.
Предложената технология представлява интегриран и устойчив подход в съвременното овощарство. Тя съчетава повишена продуктивност, подобрено качество на плодовата продукция и щадящо въздействие върху околната среда.
Прилагането ѝ създава предпоставки за оптимизиране на производствената ефективност и стабилност на добивите, редуциране на използваните ресурси, ограничаване на негативното въздействие върху почвите, водите и биоразнообразието, както и за получаване на плодове с висока хранителна стойност и подобрени органолептични качества.
Технологията е напълно приложима в условията на биологично производство и отговаря на нарастващото обществено търсене на екологично чисти и устойчиво произведени храни.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.