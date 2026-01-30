Институциите в област Кюстендил продължават да полагат съвместни усилия и да работят за връщането обратно в клас на отпаднали ученици. Това стана ясно в хода на провелото се заседание на Областния координационен съвет, свикан от областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, предадеНачалникът на РУО - Кюстендил Мая Стойчева даде подробна информация за екипите, които работят на терен: те са 16 на брой, като най-големият екип охваща кв. “Изток" в Кюстендил. “Полагат се много усилия от страна на екипите, но не винаги това се увенчава с успех", каза Стойчева. Началникът на РУО заяви, че се е увеличил броят на завърналите се от чужбина ученици. Притеснително е, че процентът на 4-годишните, които не са записани в детски градини, се увеличава. Сред основните причини за това са, че родителите не желаят да ги записват, както и не желаят да ги ваксинират.Общо 471 са извършените физически посещения на адрес от екипите. 343 деца и ученици са неоткрити. Записани за първи път в образователна система след извършен обхват са 3 деца, а 2-ма ученици са записани повторно след отпадането.Паралелно с Механизма се изпълнява и проект “Образование без граници", чрез който също се подпомага дейността на институциите по обхвата и връщането на деца обратно в училище. “Медиаторите по проекта подпомагат максимално дейностите по включване на незаписани и отпаднали деца", казаха от РУО.Областният управител призова да не спират да се полагат усилия за връщането на всяко едно дете в училище. “Всеки ученик, който успеем да върнем обратно в системата и да го задържим в клас, е резултат", каза Чимев. По думите му, случаите са различни и е важно да се постави акцент върху индивидуалната работа към всяко семейство и всяко дете.Инж. Чимев обърна внимание и на достъпната среда в училище. “Трябва да се подхожда с разбиране и да се изгражда достъпна среда за децата в неравностойно положение", каза областният управител. Той информира, че от МОН са публикували за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието за 2026 година. Ръководствата на учебните заведения в област Кюстендил могат да се запознаят предварително с планираните програми и да започнат подготовка за кандидатстване.Чрез НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" може да се кандидатства за осигуряване на необходимото финансиране за адаптация на всички държавни образователни институции, така че да отговарят на изискванията за достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, като междувременно се осигурява и частично финансиране за общински образователни институции с цел подпомагане на ограничените възможности на бюджетите им.По време на срещата институциите обсъдиха и темата с броя на ваксинираните деца. От РЗИ - Кюстендил информираха, че 97,53% са ваксинираните деца за хепатит Б и туберколоза. Това са първите две задължителни ваксини. До края на февруари ще има по-конкретни данни за обхвата на ваксинираните деца. Притеснителното е, че последните години се наблюдава тенденция родителите да отказват ваксиниране на децата си, казаха от РЗИ.