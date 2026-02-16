ЗАРЕЖДАНЕ...
Институциите в Кюстендил обсъдиха проблема с безстопанствените животни
По време на срещата беше отчетено, че след десетките проверки, извършени през изминалата година, е постигнат дисциплиниращ ефект и е подобрена координацията между институциите. Участниците посочиха, че когато проверките са комплексни, резултатът е по-осезаем. Общинските кметове и регионалните институции изпълняват своите ангажименти, но според тях съществуват законови пропуски и проблемът следва да бъде решен и на законодателно ниво.
От ОДБХ – Кюстендил съобщиха, че предстои изготвянето на дигитална карта с отбелязани животновъдни обекти, което ще улесни контролната дейност. От дирекцията уточниха, че заради актуалната епизоотична обстановка тази година не е възможно 7–8 институции да извършват съвместни проверки. Беше припомнено, че през миналата година са съставени 41 акта и са издадени 41 наказателни постановления. Подчертано беше, че основен акцент остава спазването на изискванията по Закона за опазване на селскостопанското имущество.
В рамките на дискусията беше направено предложение в проверяващите екипи да бъдат включени и експерти от Инспекцията по труда. Отбелязано беше също, че в общините, в които няма назначена полска охрана, следва да бъде осигурена такава. Посочено беше, че общините без изградени животновъдни обекти са сключили договори със съседни общини, които разполагат с такива.
Контролните органи заявиха, че проверките на животновъдни обекти от тип "заден двор“ ще продължат най-малко два пъти месечно. Участниците обсъдиха и необходимостта от засилен контрол върху регистрацията и идентификацията на животните, спазването на нормативните изисквания при изграждането и поддържането на обектите, както и по-добрата координация между институциите с цел предотвратяване на инциденти.
