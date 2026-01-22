ЗАРЕЖДАНЕ...
Институциите обсъдиха мерки за ограничаване на механизирания достъп в района на "Калин"
© ФОКУС
Срещата беше посветена на обсъждането на конкретни мерки за ограничаване на механизирания достъп на граждани в район "Калин“, който попада в защитена територия с висока природозащитна стойност. Участниците акцентираха върху необходимостта от засилен контрол и координирани действия между отговорните институции.
В рамките на разговора бяха набелязани последващи стъпки, насочени към опазване на природната среда, предотвратяване на нерегламентирани дейности и стриктно прилагане на действащата нормативна уредба. Институциите изразиха готовност за съвместна работа и обмен на информация с цел дългосрочно съхраняване на природните ресурси в района.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Родилното отделение в Разлог получи най-висок клас кардиотокограф...
19:57 / 21.01.2026
Кюстендилска гимназия отбеляза Деня на прегръдката
18:49 / 21.01.2026
Празнична атмосфера и в болницата в Гоце Делчев на Бабинден
18:49 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.