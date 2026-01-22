Институциите обсъдиха мерки за ограничаване на механизирания достъп в района на "Калин“, предаде. Срещата се проведе в сградата на Дирекцията на Природен парк "Рилски манастир“. В нея се включиха представители на Дирекция "Национален парк Рила“, БАД "Гранитоид“ АД, НЕК ЕАД – П "Язовири и каскади“, Централното управление на НЕК и ЯР – Благоевград.Срещата беше посветена на обсъждането на конкретни мерки за ограничаване на механизирания достъп на граждани в район "Калин“, който попада в защитена територия с висока природозащитна стойност. Участниците акцентираха върху необходимостта от засилен контрол и координирани действия между отговорните институции.В рамките на разговора бяха набелязани последващи стъпки, насочени към опазване на природната среда, предотвратяване на нерегламентирани дейности и стриктно прилагане на действащата нормативна уредба. Институциите изразиха готовност за съвместна работа и обмен на информация с цел дългосрочно съхраняване на природните ресурси в района.