Информационен ден представя възможности за бизнеса в Кюстендил
Инициативата е част от поредица срещи в страната, които вече преминаха през Враца, Монтана и Видин, и привлякоха значителен интерес от страна на местния бизнес.
По време на събитието ще бъдат представени два ключови проекта. Първият – "Мащабиране на регионите“, се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А IPA България – Сърбия 2021–2027 и е насочен към стимулиране на сътрудничеството между предприятия от пограничните региони.
Вторият проект – "Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП – фаза 2“, е част от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 и предвижда подкрепа за разширяване на дейността на малките и средни предприятия на международните пазари.
Информационният ден е отворен за представители на бизнеса, местните власти и браншови организации. Участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретните мерки за подкрепа, както и да зададат въпроси към експертите на агенцията.
