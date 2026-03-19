Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира информационен ден в Кюстендил, предаде. Той е посветен на възможностите за подкрепа на българския бизнес. Събитието ще стартира от 11.00 часа в конферентната зала на Младежкия център.Инициативата е част от поредица срещи в страната, които вече преминаха през Враца, Монтана и Видин, и привлякоха значителен интерес от страна на местния бизнес.По време на събитието ще бъдат представени два ключови проекта. Първият – "Мащабиране на регионите“, се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А IPA България – Сърбия 2021–2027 и е насочен към стимулиране на сътрудничеството между предприятия от пограничните региони.Вторият проект – "Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП – фаза 2“, е част от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 и предвижда подкрепа за разширяване на дейността на малките и средни предприятия на международните пазари.Информационният ден е отворен за представители на бизнеса, местните власти и браншови организации. Участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретните мерки за подкрепа, както и да зададат въпроси към експертите на агенцията.