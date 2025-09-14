Новини
Инфарктна ситуация на Седемте рилски езера
Автор: Венцислав Илчев 21:36Коментари (0)60
© Blagoevgrad24.bg
виж галерията
Планинският спасителен отряд в Дупница е осъществил порената акция с участието на медицинския хеликоптер, предаде Blagoevgrad24.bg. Случаят е бил с добре подготвен, местен възрастен планинар, който е получил инфаркт.

Мъжът се е намирал при езерото Бъбрека в Рила планина. След подадения сигнал, на място са се отзовали планинските спасители от отряда в Дупница. Помощ на спасителите е бил и д-р Николай Николов от Плевен, който им е оказал неизменна подкрепа на място.

"Много благодарим на екипа от хеликоптера, на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, дежурните колеги, както и на всички други, участвали по един или друг начин днес“, посочиха от дупнишкия отряд.

Спасителите пожелават на пострадалия мъж да се възстанови бързо и напълно, а след това отново да обикаля рилските склонове.

От ПСС - Дупница уведомиха, че дежурствата през делничните дни за този сезон са приключили, а през почивните дни, те ще продължат до края на месец септември.






