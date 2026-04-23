Мехатрониката, микроелектрониката и индустрията за здравословен живот да станат водещите икономически направления, на които област Кюстендил да заложи в своята обновена иновационна стратегия. Това предложение направи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на работна среща за актуализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация до 2027 година, съобщиха за ФОКУС от Общината.

По настояване на инж. Атанасов в стратегическите приоритети беше добавено и направлението за нови технологии и рекреация. Градоначалникът подчерта, че регионът има сериозен потенциал за производство на медицинска техника на територията на бъдещия Индустриален парк. Според инж. Атанасов това е сектор с висока добавена стойност и значителен пазарен потенциал, който в съчетание с развитието на мехатрониката ще създаде условия за привличане на сериозни високотехнологични инвестиции в Кюстендил.

В рамките на дискусията бяха разгледани и възможностите за подобряване на трансграничната свързаност със Сърбия и Северна Македония за периода до 2034 година. Инж. Атанасов акцентира върху значението на ключови инфраструктурни обекти, като посочи необходимостта от разширяване на граничния пункт със Сърбия. Предложението включва изграждането на отделна лента за товарни автомобили, кантар и фитосанитарен контрол, което да повиши интереса на транспортните фирми и да съживи икономически района на "Краище“.

По отношение на връзката със Северна Македония беше поставен акцент върху стратегическото значение на Коридор № 8. Община Кюстендил предлага реализирането на проект за модернизация и оборудване на железопътните гари в Гюешево, Кюстендил и Копиловци, като дейностите трябва да бъдат координирани с инфраструктурата на съседната държава. Според кмета наличието на адекватна транспортна мрежа е задължително условие за икономическата активност, като предложенията на общината очертават ясна визия за развитие, базирано на иновации и ефективно използване на географските дадености.