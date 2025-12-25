ЗАРЕЖДАНЕ...
Има задържани за стрелбата в казино в Хаджидимово
Мъжете са носили ловна пушка и са произвели два изстрела във въздуха.
Куршумите обаче са рикоширали и са ранили двама от клиентите на казиното.
Пострадалите са в болница без опасност за живота, пише bTV.
От игралната зала не са установени липси. Има задържани лица, с които се работи, като се установява съпричастност към извършеното деяние, обясниха от полицията.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Издирван за киберпрестъпления мъж остава в ареста в Кюстендил
17:13 / 24.12.2025
Спасиха пострадала жена в Рила планина
13:31 / 24.12.2025
От днес: Без синя зона в Благоевград и Сандаски заради празниците...
11:41 / 24.12.2025
Meteo Bulgaria издаде оранжев код за Благоевград: Дъждът ще преми...
10:34 / 24.12.2025
Въпреки липсата на сняг: Засилено присъствие на туристи в Банско ...
09:44 / 24.12.2025
Ръст на таксата за битови отпадъци в Дупница
15:49 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.