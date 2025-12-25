Двама мъже, облечени в дълги черни роби, нахлуха въоръжени в игрална зала в гоцеделчевското село Хаджидимово през изминалата нощ.Мъжете са носили ловна пушка и са произвели два изстрела във въздуха.Куршумите обаче са рикоширали и са ранили двама от клиентите на казиното.Пострадалите са в болница без опасност за живота, пише bTV.От игралната зала не са установени липси. Има задържани лица, с които се работи, като се установява съпричастност към извършеното деяние, обясниха от полицията.