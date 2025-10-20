ЗАРЕЖДАНЕ...
|Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър
Това съобщиха в официална позиция разпратена до медиите от СДВР.
Припомняме, че около 19:20 часа вчера в мола на бул. "Александър Стамболийски" в София, момче на 15 години бе намушкано с нож, а по-късно почина от раните си в "Пирогов".
"След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние", се казва още в позицията.
"Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Междувременно, пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало.".
От СДВР поясниха, че продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента
Хронология на събитията:
Посетителите и служителите на мола започват да чуват крясъци на деца от 3-тия етаж в късните часове на 19-ти октомври. Първоначално хората си мислят, че е шега, но минути по-късно става ясно, че се случва нещо сериозно. Оказва се, че е възникнал бой до киното.
Настъпва хаос в търговския център - тийнейджъри започват да тичат и крещят по ескалаторите.
Минути по-късно полицията идва на място, както и линейка. Дете на 15 години е било намушкано и откарано в "Пирогов", но въпреки усилията на лекарите - губи живота си.
