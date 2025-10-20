Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър

© Минути преди полунощ полицията е задържала 15-годишен младеж за тежко криминално престъпление, извършено голям търговски център снощи Мол София.



Това съобщиха в официална позиция разпратена до медиите от СДВР.



Припомняме, че около 19:20 часа вчера в мола на бул. "Александър Стамболийски" в София, момче на 15 години бе намушкано с нож, а по-късно почина от раните си в "Пирогов".



"След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние", се казва още в позицията.



"Сигналът в полицията е получен в 19:30 часа снощи, че в голям търговски обект e намушкано 15-годишно момче. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Междувременно, пострадалото момче било транспортирано в болнично заведение, където няколко часа по-късно е починало.".



От СДВР поясниха, че продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента







Хронология на събитията:



Посетителите и служителите на мола започват да чуват крясъци на деца от 3-тия етаж в късните часове на 19-ти октомври. Първоначално хората си мислят, че е шега, но минути по-късно става ясно, че се случва нещо сериозно. Оказва се, че е възникнал бой до киното.



Настъпва хаос в търговския център - тийнейджъри започват да тичат и крещят по ескалаторите.



Минути по-късно полицията идва на място, както и линейка. Дете на 15 години е било намушкано и откарано в "Пирогов", но въпреки усилията на лекарите - губи живота си.