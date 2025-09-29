Новини
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Автор: Венцислав Илчев 14:59
© Фокус
Архив
Едно от най-важните направления в транспортната свързаност е Коридор №8. Това обяви в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията
ent,linkset[1])" onMouseOut="delayhidemenu()">Гроздан Караджов, предаде репортер на "Фокус“. По думите на транспортния министър, по отношение на железния път, са върнати два големи участъка от Коридор №8, в инвестиционната програма на Националната компания "Железопътна инфраструктура“. Става въпрос за участъците Радомир – Перник и Перник – София.

За единия участък вече е обявен търг, а за втория участък ще бъде обявен търг до края на годината. По отношение на трасето от Радомир до Гюешево ще бъде приет нов проект за почти изцяло ново трасе. Трасето ще се свързва с Кюстендил и ще бъде за до 160 км/ч. До средата на следващата година трябва да бъде обявен търг за изграждането на това трасе.

"Търгът за строителството на последните 2,4 км, предпоследната крачка по Коридор №8 в наша територия, вече е обявен. Има една жалба, която е смехотворна и се надявам, че в съвсем скоро време и съдът ще я признае за такава, за да може да се подадат офертите и да започне строителството“, каза министър Караджов.

Той съобщи, че на 4 ноември при взаимно съгласие с правителството на Република Северна Македония, ще бъде подписано споразумението за общия трансграничен тунел, което ще бъде последната крачка по железопътната част .

Министърът коментира, че жителите на населените места покрай този транспортен коридор не трябва да се притесняват. Няма да се събарят къщи в селата, защото предвиденото ново трасе ще минава извън границите на населените места. Предвидено е да се организира довеждащ транспорт. Старата железопътна линия ще бъде рехабилитирана и ще се пуснат малки влакови композиции.


