И училище в петричко село вече може да се похвали със STEAM център
Кметът Димитър Бръчков подчерта, че Община Петрич е сред отличниците по спечелени проекти за обновяване и изграждане на нова спортна инфраструктура, а усилията са колективни. "Физкултурният салон е придобивка не само за училището, но и за селото“, посочи той. Добави, че учениците ще могат да се развиват в спорта - класни и извънкласни занятия, а учителите ще бъдат много по-спокойни, защото условията са различни.
Училището в село Марикостиново разполага вече и с оборудван STEM център. Два са кабинетите в него - по природни науки и по информационни технологии.
Директорът Даниела Митрева каза, че ремонтираният физкултурен салон и новият STEM център ще бъдат пространства за постижения - в спорта и в науката. "Днес е ден, който очаквахме с нетърпение. Благодарим на всички, които ни подкрепиха“, допълни г-жа Митрева.
Председателят на Общински съвет Светла Данаилова, директори на училища, кметове на населени места уважиха празничните събития днес в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, село Марикостиново.
Водосветът отслужи отец Георги Добрев.
