И Община Сандански обяви бедствено положение
Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от преливане на дерета и наводнения в ниските участъци.
Всички екипи на Пожарна безопасност, РУ – Полиция Сандански и Доброволческото формирование към община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите.
Уведомена е Агенция "Пътна инфраструктура“, поради усложнената обстановка по републиканскта пътна мрежа.
Припомняме, че в 13:00 часа днес и Община Петрич обяви бедствено положение, заради усложнената ситуация. Отделно от това от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха "Червен код" за опасно време в общините Петрич, Сандански и Струмяни.
