Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна, съобщиха от Общината. Поради тази причина е обявено бедствено положение. 

Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от преливане на дерета и наводнения в ниските участъци.

Всички екипи на Пожарна безопасност, РУ – Полиция Сандански и Доброволческото формирование към община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите.

Уведомена е Агенция "Пътна инфраструктура“, поради усложнената обстановка по републиканскта пътна мрежа.

Припомняме, че в 13:00 часа днес и Община Петрич обяви бедствено положение, заради усложнената ситуация. Отделно от това от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха "Червен код" за опасно време в общините Петрич, Сандански и Струмяни.