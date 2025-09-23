ЗАРЕЖДАНЕ...
Хванаха 14 непълнолетни кюстендилци в дискотеки
Установени са 14 непълнолетни посетители след 22.00 ч. без придружител. За установените нарушения са съставени 4 акта – по Наредбата на Общината и по Закона за българските лични документи, съставен е 1 акт по ЗДВП на родител на неправоспособен водач на ИЕПС.
За установени нарушения на ЗДВП са съставени 5 фиша. Установен и задържан е 20-годишен младеж с наркотично вещество, при проверката от него са иззети цигари канабис. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.
