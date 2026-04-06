Служители на Районното управление на МВР в Дупница са извършили проверка в търговски обект в село Баланово след получен сигнал за евентуално купуване на гласове, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

По първоначална информация в обекта са раздавани хранителни продукти и са опрощавани задължения с цел да бъдат склонени граждани да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила на предстоящите избори.

При извършените процесуално-следствени действия е открита и иззета тетрадка с имена на лица и срещу тях – записани суми.

По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомен дежурен прокурор.