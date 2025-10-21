ЗАРЕЖДАНЕ...
|Храни и хигиенни продукти достигат до нуждаещи се в Кюстендилска област
Помощите включват хранителни продукти и хигиенни материали, предназначени за лица и семейства, подпомагани от дирекциите "Социално подпомагане“. Списъците с правоимащи са предоставени от Агенцията за социално подпомагане.
Пунктове за раздаване са разкрити в населените места: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Кочериново, Рила, Невестино и Трекляно.
В Кюстендил раздаването се извършва на ул. "Петър Берон“ №26 и започва на 22 октомври. От 4 ноември на същото място ще се раздават пакетите и за хората от селата. В Бобов дол раздаването започва на 3 ноември, а в Сапарева баня – от 23 октомври. В останалите общини кампанията вече е в ход.
Видът и количеството на помощите зависят от броя членове в семейството: Едночленни и двучленни семейства получават един пакет с по 1 брой от следните продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под, препарат за съдове, както и захар и спагети.
Тричленни и по-големи семейства получават два пакета със следното общо съдържание: шампоан – 4 бр., паста за зъби – 3 бр., четки за зъби – 3 бр., тоалетна хартия – 4 оп., препарат за под – 3 бр., перилен препарат – 3 бр., препарат за съдове – 3 бр., тоалетен сапун – 3 бр., захар – 3 бр., спагети – 3 бр.
Целта на кампанията е да осигури основни продукти за най-уязвимите групи в обществото, като облекчи ежедневието им и повиши качеството на живот.
