Храмов празник на Рилската света обител

С Раждането на Пресвета Богородица, само седмица след началото на църковната нова година, Рилската света обител отбелязва с голяма радост празника на своя католикон, предаде "Фокус". Величествената църква в средата на рило-манастирския комплекс е изградена в периода 1834 – 1837 година и е зографисана от най-добрите български зографи през епохата на Възраждането в продължение на двадесет години.



По традиция в навечерието на Празника бе отслужена Велика вечерня с Петохлебие, а сутринта се отслужва света Литургия. В построяването на главния съборен храм, както и на целия манастирски комплекс след пожара от 1833 година, взема участие целият български народ. По тази причина се отслужва и ктиторска панихида в памет на всички дарители на манастира.



Католикона на Рилския манастир, който е посветен на Рождество Богородично, е издигнат на мястото на старата Хрельова църква. Тъй като старата църква била малка по размер, това затруднявало извършването на богослужебните последования, особено в празничните дни, когато манастирът бил посещаван от голямо число поклонници.



По решение на манастирското братство тя била съборена, а на нейно място бил построен днешния величествен храм. Той е направен по светогорски образец, с пет кръстовидно разположени купола.



От север и юг са прибавени два параклиса, посветени на св. Николай Мирликийски и на преп. Йоан Рилски. От надпис, вграден в стената над една от арките на екзонартекса научаваме, че строител е първомайстор Павел Иванович от с. Кримин, Сисанийска епархия. Благоукрасата на храма продължила няколко десетилетия.



Стенописите са дело на най-изтъкнатите български зографи от ХІХ в., между които са Димитър Христов Зограф, Захари Зограф, Димитър и Симеон Молерови и др. Иконостасът е дело на Атанас Теладур от Самоков и Петър Гарка.