Храм пази паметта на св. Теодор Тирон край Кюстендил
Църква "Св. Теодор Тирон“ – Соволяно е изградена през 1834 г. върху основите на по-стар храм. Тя е втората църква, построена в района през първата половина на XIX век.
Сградата е еднокорабна и вкопана на три стъпала в земята. Размерите ѝ са 18 м дължина и 4 м ширина. Иконостасът е оригинален по своята конструкция. Иконите са изрисувани през 1860 г. от неизвестен майстор зограф, който отлично владее формата и колорита и постига сложно хармониране на тоновете.
По-късно към западната страна на храма е пристроена нова част. През 1887 г. недалеч от църквата е издигната камбанария с диаметър 4 м и височина 13 м. В съседство с нея се е намирала сградата на килийното училище, изградена заедно с храма.
Празникът ще бъде отбелязан от 11.00 ч. с тържествено църковно богослужение.
