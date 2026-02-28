Храм на близо два века съхранява паметта за свети великомъченик Теодор Тирон край Кюстендил, предаде. В кюстендилското село Соволяно се намира църквата "Св. Теодор Тирон“ – единственият в района храм, посветен на младия воин от Мала Азия, загинал мъченически за християнската вяра в началото на IV век.Църква "Св. Теодор Тирон“ – Соволяно е изградена през 1834 г. върху основите на по-стар храм. Тя е втората църква, построена в района през първата половина на XIX век.Сградата е еднокорабна и вкопана на три стъпала в земята. Размерите ѝ са 18 м дължина и 4 м ширина. Иконостасът е оригинален по своята конструкция. Иконите са изрисувани през 1860 г. от неизвестен майстор зограф, който отлично владее формата и колорита и постига сложно хармониране на тоновете.По-късно към западната страна на храма е пристроена нова част. През 1887 г. недалеч от църквата е издигната камбанария с диаметър 4 м и височина 13 м. В съседство с нея се е намирала сградата на килийното училище, изградена заедно с храма.Празникът ще бъде отбелязан от 11.00 ч. с тържествено църковно богослужение.