Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Началото на ски сезона в Банско беше дадено днес. Ски легендите Марк Жирардели и Джорджо Рока бяха официални гости в най-големия ни зимен курорт, за да зарадват любителите на зимните спортове с атрактивно групово спускане. Откриването за първи път се състоя на 2600 метра надморска височина, под връх Тодорка, заради липсата на сняг в по-ниските места.

Още рано сутринта любителите на зимните спортове се подредиха на опашка пред началната станция на лифта в Банско.

"Предпочитаме да не идваме в разгара на сезона, а спрямо бюджета, с който разполагаме, да дойдем на почивка за няколко дни“, разказва Елица Златева. 

Малко, но естествен сняг ще радва туристите на три от пистите под връх Тодорка.

"Пак сме доволни, че имаме и това. Пистите са прекрасни и много хора могат да направят сефтето на ските и на сноуборд тук, отново в Банско“, каза пред БНТ Иван Обрейков, маркетинг директор на ски зоната. 

Заради хубавото време оръдията за изкуствен сняг все още не работят, но от ски зоната в курорта уверяват, че са готови да ги пуснат още при първото застудяване. Днес скиорите караха с карти на промоционални цени, но от утре дневните ще струват по 65 лева. С 10% по-скъпи са и цените на нощувките спрямо миналата година. Очакванията на бранша за сезона са добри.

"Наблюдаваме първите желаещи да се пуснат по белите писти – и не само българи, не само наши съграждани, а и хора от балканските страни“, обясни Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес. 

Хотелиерите отчитат пълни уикенди и стабилна заетост през седмицата, а резервациите за януари и февруари вече надминават миналогодишните.

"Всички уикенди през декември бяха на 100% пълни. През седмицата сме със заетост около 70%, което също е изключително добър показател. Очакваме изключително силен сезон, което личи от предварителния анализ и от резервациите за месеците напред.“, допълни Димитър Колев, главен мениджър на хотел. 

Расте и броят на туристите, които избират Банско не само заради ските.