ЗАРЕЖДАНЕ...
"Хората в архивите" – разказ за пазителите на паметта в Кюстендил
© ФОКУС
Като част от инициативата архивът започва нова поредица под наслов "Хората в архивите“, чрез която ще бъдат представяни ръководители и служители, допринесли за създаването, развитието и утвърждаването на институцията като едно от най-значимите културни средища, съхраняващи документалната история на институциите и личности от региона. Материалите ще се публикуват всеки втори и четвърти вторник до края на годината във фейсбук страницата на архива.
Първата публикация е посветена на историка Георги Йорданов Керелски, родом от село Еремия в Кюстендилско. Той е първият назначен служител-архивист в тогавашния Окръжен държавен архив в Кюстендил и работи там от създаването на институцията на 1 януари 1963 година до февруари 1966 година.
Георги Керелски се завръща към архивната дейност години по-късно и в периода 1994 – 2003 година е директор на Държавния архив в Кюстендил. През това време той посвещава работата си на съхраняването на историческата памет на региона и на опазването на документалното наследство, свързано с институциите, събитията и личностите от Кюстендилския край.
Наред с административната си дейност Керелски развива и активна изследователска работа, като популяризира архивни документи и исторически факти. Негови статии са публикувани в кюстендилските вестници "Пауталия“ и "Нова България“, а през 1999 година участва в международната научна конференция "Бялата емиграция и българският културен процес“ с доклад на тема "Учители белоемигранти в Кюстендилската гимназия“.
От Държавния архив в Кюстендил изразяват благодарност и признателност към Георги Керелски и всички архивисти, които през годините са допринесли за събирането и съхраняването на богатия масив от ценни документи, свързани с историята, институциите и обществените личности от Кюстендилския край. Според институцията именно тези специалисти са първопроходците в развитието на архивното дело в региона.
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жалба заради липсата на избирателни секции в ромския квартал на К...
14:56 / 10.03.2026
В Дупница въвеждат електронна система за прием на първокласници ...
14:09 / 10.03.2026
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
13:20 / 10.03.2026
Лек автомобил изгоря на АМ "Струма" край Дупница
12:45 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.