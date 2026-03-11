С поредица от инициативи Държавен архив – Кюстендил отбелязва 75 години от създаването на архивната система в България под мотото "Памет, свързаност, възможности“. Това съобщи предАлбена Георгиева, началник на отдел "Държавен архив“ – Кюстендил.Като част от инициативата архивът започва нова поредица под наслов "Хората в архивите“, чрез която ще бъдат представяни ръководители и служители, допринесли за създаването, развитието и утвърждаването на институцията като едно от най-значимите културни средища, съхраняващи документалната история на институциите и личности от региона. Материалите ще се публикуват всеки втори и четвърти вторник до края на годината във фейсбук страницата на архива.Първата публикация е посветена на историка Георги Йорданов Керелски, родом от село Еремия в Кюстендилско. Той е първият назначен служител-архивист в тогавашния Окръжен държавен архив в Кюстендил и работи там от създаването на институцията на 1 януари 1963 година до февруари 1966 година.Георги Керелски се завръща към архивната дейност години по-късно и в периода 1994 – 2003 година е директор на Държавния архив в Кюстендил. През това време той посвещава работата си на съхраняването на историческата памет на региона и на опазването на документалното наследство, свързано с институциите, събитията и личностите от Кюстендилския край.Наред с административната си дейност Керелски развива и активна изследователска работа, като популяризира архивни документи и исторически факти. Негови статии са публикувани в кюстендилските вестници "Пауталия“ и "Нова България“, а през 1999 година участва в международната научна конференция "Бялата емиграция и българският културен процес“ с доклад на тема "Учители белоемигранти в Кюстендилската гимназия“.От Държавния архив в Кюстендил изразяват благодарност и признателност към Георги Керелски и всички архивисти, които през годините са допринесли за събирането и съхраняването на богатия масив от ценни документи, свързани с историята, институциите и обществените личности от Кюстендилския край. Според институцията именно тези специалисти са първопроходците в развитието на архивното дело в региона.