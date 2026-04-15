Екип на bTV направи проверка за чистотата на въздуха в Бобов дол. Това, което разказват хората звучи като сценарий от страшен филм. Първата гледка е пушещи комини и облаци от емисии.

"Ужасно е! Отвратително е, не се диша! И в момента мирише, и в момента се вижда!“, казва тя. "Така е обикновено – събота, неделя, почивни дни и си мислят, че никой не ги вижда. Трудно се заличават следите“, допълва Оля Котева.

Въздухът в района има мирис и цвят. По думите ѝ хората мият и чистят постоянно, но пепелта се натрупва отново.

"Бършеш, чистиш и пепелта пада. Сядаш на масата и ядеш пепел“, разказва тя.

Оля и съпругът ѝ добре познават работата в ТЕЦ-а – 35 години са били негови служители.

"През нощта нарочно изключват филтрите. Най-големият боклук се получава през нощта, когато не се вижда, тъй като от всичко гледат да се прави икономия. Филтрите харчат много ток, нищо не е ремонтирано“, твърди Иван Котоев.

По думите му в миналото съоръженията са се ремонтирали регулярно, но това не се е случвало от години.

"От 20 и кусур години нищо не е ремонтирано. Изключват се сероочистващите инсталации, понеже варта е скъпа. Изключват се и помпи, когато аварират, но това става почти всеки ден. Това живот ли е в този прахоляк – не е живот, ама къде да отиде човек“, казва той.

Страхът от замърсяване принуждава хората сами да измерват въздуха. Станцията се намира в двора на Иван Левчев.

"Това са сероочистващите инсталации, от които трябва да излиза само пара, а то не е пара, а пушек. Това не е заблуждение – това е реалността и е от години“, казва той.

Гневът на жителите се сблъсква с обещанията за промяна. Десетки жалби са стигнали до контролните органи, но комините продължават да пушат.

"Толкова години оплаквания, подаване на жалби – абсолютно нищо“, казват хората.

Близо седмица преди проверката на журналистите, ТЕЦ-ът е инспектиран от РИОСВ – София. Установени са неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех.

От екоинспекцията обясняват, че това означава, че емисиите не преминават през задължителните пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух.

От началото на годината са съставени 10 акта, като за миналата и тази година санкциите са в размер на над 400 хиляди евро. От РИОСВ – София уверяват, че след проверката на bTV ще бъде извършена нова инспекция.

От медията търсят позицията на изпълнителния директор на ТЕЦ-а, но получават отказ за интервю. Изпращат позиция, в която заявяват, че са обект на непрекъснати проверки от екоинспекцията и че е започнал ремонт на компрометираната инфраструктура.

"Реализирането на ремонтната програма за 2026 г. ще допринесе за трайно подобряване качеството на атмосферния въздух в района на ТЕЦ "Бобов дол“ АД и за привеждане на дейността на централата в съответствие с условията на комплексното разрешително и за ограничаване на предпоставките за бъдещи превишения на нормативно установените норми в района“, се казва в позицията.

Хората обаче не вярват, че нещо ще се промени, защото животът им е потънал в прах от години.