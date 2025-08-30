Новини
"Хисарлъка" събира най-добрите къстъм мотори
Автор: Венцислав Илчев 09:05Коментари (0)49
© Фокус
Архив
30 участници ще дефилират в грандиозно парадно каране до лесопарк "Хисарлъка“, а 15 уникални машини ще бъдат представени на подиумите, предаде "Фокус“. Днес Кюстендил е домакин на едно от най-очакваните мото събития в България – "Custom Ride Hill“. Локацията е добре познатата хълмът над града, където ще се съберат стотици любители на моторите и къстъм културата.

В програмата са включени 30 мотористи, които ще вземат участие в уникално парадно каране, превръщащо събитието в истински празник за феновете на мотоциклетите. Тръгването е от 11.00 часа от площад "Велбъжд“.

На специалната сцена публиката ще може да види 15 подиума с най-добрите къстъм мотори в България – впечатляващи проекти, изработени с внимание към детайла и страст към машините. Предвидени са игри и томболи, награди за най-атрактивен участник, най-далечен участник и най-елегантен.

За доброто настроение на всички ще се погрижи Деян Каменов, който ще бъде и водещ на събитието. Вкусна храна и напитки, много мърч и изненади, хамак зона за отдих и разходка в парк "Хисарлъка“.

Тази година сцената на "Custom Ride Hill – Кюстендил“ ще се разтресе от мощния рок саунд на "Deestoned Band“. Уникалното събитие ще бъде закрито с концерт на SEVI.






