|"Хисарлъка" събира най-добрите къстъм мотори
В програмата са включени 30 мотористи, които ще вземат участие в уникално парадно каране, превръщащо събитието в истински празник за феновете на мотоциклетите. Тръгването е от 11.00 часа от площад "Велбъжд“.
На специалната сцена публиката ще може да види 15 подиума с най-добрите къстъм мотори в България – впечатляващи проекти, изработени с внимание към детайла и страст към машините. Предвидени са игри и томболи, награди за най-атрактивен участник, най-далечен участник и най-елегантен.
За доброто настроение на всички ще се погрижи Деян Каменов, който ще бъде и водещ на събитието. Вкусна храна и напитки, много мърч и изненади, хамак зона за отдих и разходка в парк "Хисарлъка“.
Тази година сцената на "Custom Ride Hill – Кюстендил“ ще се разтресе от мощния рок саунд на "Deestoned Band“. Уникалното събитие ще бъде закрито с концерт на SEVI.
