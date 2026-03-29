"Хисарлъка" над Кюстендил с великденска украса
© ФОКУС
Само на крачка от града, но сякаш в друг свят, "Хисарлъка“ предлага тишина, свеж въздух и впечатляващи гледки. Сред зеленината на гората се издигат старите кули на крепостта, а небето оживява от полета на птици – картина, която трудно се забравя.
Празничната атмосфера допълва усещането за пролет и създава още по-привлекателна среда за разходка и отдих сред природата.
"Алеята на здравето“ и "Алеята на любовта“ остават сред най-предпочитаните маршрути в лесопарка. Потопени в сенките на боровете и огрени от меката дневна светлина, те предлагат спокойствие и възможност за бягство от динамиката на ежедневието.
"Хисарлъка“ продължава да бъде едно от най-обичаните места за разходка както за жителите, така и за гостите на Кюстендил, особено в дните около великденските празници.
