Лесопарк "Хисарлъка“ над Кюстендил посреща посетителите си с празнична великденска украса, предадеСамо на крачка от града, но сякаш в друг свят, "Хисарлъка“ предлага тишина, свеж въздух и впечатляващи гледки. Сред зеленината на гората се издигат старите кули на крепостта, а небето оживява от полета на птици – картина, която трудно се забравя.Празничната атмосфера допълва усещането за пролет и създава още по-привлекателна среда за разходка и отдих сред природата."Алеята на здравето“ и "Алеята на любовта“ остават сред най-предпочитаните маршрути в лесопарка. Потопени в сенките на боровете и огрени от меката дневна светлина, те предлагат спокойствие и възможност за бягство от динамиката на ежедневието."Хисарлъка“ продължава да бъде едно от най-обичаните места за разходка както за жителите, така и за гостите на Кюстендил, особено в дните около великденските празници.