Хиляди нови дръвчета край Симитли
Усилията им продължават и днес, този път рамо до рамо с военните от 3-то бригадно командване към Сухопътните войски. В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, когато горски и летци от ВВС залесиха край Самоков, се включиха около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното му поделение в Симитли. Фиданките от космат и зимен дъб, както и черен бор ще се превърнат в нова гора на мястото на изпепелените дървета.
Знак за управлението на формированията от Сухопътните войски при загуба на комуникация получи директорът на ЮЗДП от командира на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков. ЮЗДП върна жеста с дървен плакет, символизиращ горските обитатели и пожеланието те никога да губят своя дом.
