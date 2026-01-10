Сподели close
Симитли отново ще бъде сърцето на българската традиция, ритуал и обичаи. Днес на стадиона в град Симитли ще стартира XXII-то издание на фестивала "Симитлия – Древната земя на кукерите“ – един от най-значимите и обичани кукерски фестивали в България, който за поредна година ще се проведе в рамките на два дни.

Фестивалът събира кукерски, сурвакарски и станчинарски групи от цялата страна – пазители на древни обреди, символи на пречистването, плодородието и победата на доброто над злото. Звънът на чановете, магията на маските и силата на ритуалния танц ще оживеят в Симитли, за да напомнят за корените ни и за живия български дух.

Представяме Ви реда в първия, по който ще дефилират групите в тазгодишното издание на фестивала:

1. Кукерска група – с. Полето;

2. КС при НЧ "Васил Левски – 1928“ – с. Климент, Карлово;

3. Кукерска група и група за обреди и обичаи при НЧ "Христо Ботев – 1928“ – с. Столетово, Карлово;

4. КГ "Джамал“ – с. Габра, общ. Елин Пелин;

5. Кукерска група "Васильовски дервиши“ – с. Семчиново, обл. Пазарджик;

6. Станчинарска група – с. Беласица, общ. Петрич;

7. КС при НЧ "Васил Левски – 1927“ – кв. Сушица, Карлово;

8. Кукерска група при НЧ "Просвета – 1892“ – гр. Стралджа;

9. Кукерска група – с. Осетеново, общ. Павел Баня;

10. Кукерска група и група за народни обичаи към НЧ "Георги Бенковски – 1928“ – с. Горна Василица, общ. Костенец;

11. Кукерски клуб "Сурат“ – с. Мирково;

12. Станчинарска група – с. Яворница;

13. Кукерска група към НЧ "Просвета – 1922“ – с. Слокощица;

14. КГ "Белодрешковци“ – с. Каравелово;

15. Сурвакарска група "Кракра“ – гр. Перник;

16. Кукерска група – с. Бачево;

17. Бабугери – с. Коларово, общ. Петрич;

18. Старци при НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1906“ – с. Васил Левски;

19. КГ "Джамалджии“ към НЧ "Пробуда – 1928“ – с. Жабокрът, Кюстендил;

20. Сурвакари – с. Долна Секирна;

21. Кукерска група – кв. Струмско, Благоевград;

22. Сдружение "Тунджа“ при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1896“;

23. КГ към НЧ "Йордан Андонов – 1927“ – с. Веселиново;

24. Джамалджийска група – с. Багренци;

25. Кукерски колектив и възрожденска група с черешов топ при НЧ "Обнова – 1869“;

26. Сурвакарска група към НЧ "Просвета – 1988“ – с. Гирчевци, общ. Кюстендил;

27. КГ "Джамал“ – с. Долни Богров;

28. Кукерска група "Германея“ – гр. Сапарева баня;

29. Кукерска група – с. Ябълково;

30. КГ при НЧ "Светлина – 1904“ – с. Дунавци;

31. Детско-юношеска кукерска група при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1914“ – гр. Баня, общ. Карлово

– Представителен ансамбъл от III Преглед на ЦИОФФ за България;

32. Кукерска група "Хурса“ – с. Буново;

33. Кукерска група "Сокол“ към НЧ "Просвета – 1963“ – с. Соколица, общ. Карлово;

34. Сдружение "Турийски кукери“ – с. Турия;

35. Сурвакари – с. Дрен при НЧ "Благой Попов – 1927“;

36. Кукерски състав – с. Търничени, общ. Павел баня;

37. Кукерска група и ФГ "От извора“ – с. Пролом;

38. Кукерска група при НЧ "Светлина – 2013“ – с. Бегунци, общ. Карлово.

Фестивалът "Симитлия – Древната земя на кукерите“ е повече от празник. Той е жив мост между миналото и бъдещето, между поколенията, които пазят и предават българската традиция.