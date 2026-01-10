Симитли отново ще бъде сърцето на българската традиция, ритуал и обичаи. Днес на стадиона в град Симитли ще стартира XXII-то издание на фестивала "Симитлия – Древната земя на кукерите“ – един от най-значимите и обичани кукерски фестивали в България, който за поредна година ще се проведе в рамките на два дни.Фестивалът събира кукерски, сурвакарски и станчинарски групи от цялата страна – пазители на древни обреди, символи на пречистването, плодородието и победата на доброто над злото. Звънът на чановете, магията на маските и силата на ритуалния танц ще оживеят в Симитли, за да напомнят за корените ни и за живия български дух.Представяме Ви реда в първия, по който ще дефилират групите в тазгодишното издание на фестивала:1. Кукерска група – с. Полето;2. КС при НЧ "Васил Левски – 1928“ – с. Климент, Карлово;3. Кукерска група и група за обреди и обичаи при НЧ "Христо Ботев – 1928“ – с. Столетово, Карлово;4. КГ "Джамал“ – с. Габра, общ. Елин Пелин;5. Кукерска група "Васильовски дервиши“ – с. Семчиново, обл. Пазарджик;6. Станчинарска група – с. Беласица, общ. Петрич;7. КС при НЧ "Васил Левски – 1927“ – кв. Сушица, Карлово;8. Кукерска група при НЧ "Просвета – 1892“ – гр. Стралджа;9. Кукерска група – с. Осетеново, общ. Павел Баня;10. Кукерска група и група за народни обичаи към НЧ "Георги Бенковски – 1928“ – с. Горна Василица, общ. Костенец;11. Кукерски клуб "Сурат“ – с. Мирково;12. Станчинарска група – с. Яворница;13. Кукерска група към НЧ "Просвета – 1922“ – с. Слокощица;14. КГ "Белодрешковци“ – с. Каравелово;15. Сурвакарска група "Кракра“ – гр. Перник;16. Кукерска група – с. Бачево;17. Бабугери – с. Коларово, общ. Петрич;18. Старци при НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1906“ – с. Васил Левски;19. КГ "Джамалджии“ към НЧ "Пробуда – 1928“ – с. Жабокрът, Кюстендил;20. Сурвакари – с. Долна Секирна;21. Кукерска група – кв. Струмско, Благоевград;22. Сдружение "Тунджа“ при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1896“;23. КГ към НЧ "Йордан Андонов – 1927“ – с. Веселиново;24. Джамалджийска група – с. Багренци;25. Кукерски колектив и възрожденска група с черешов топ при НЧ "Обнова – 1869“;26. Сурвакарска група към НЧ "Просвета – 1988“ – с. Гирчевци, общ. Кюстендил;27. КГ "Джамал“ – с. Долни Богров;28. Кукерска група "Германея“ – гр. Сапарева баня;29. Кукерска група – с. Ябълково;30. КГ при НЧ "Светлина – 1904“ – с. Дунавци;31. Детско-юношеска кукерска група при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1914“ – гр. Баня, общ. Карлово– Представителен ансамбъл от III Преглед на ЦИОФФ за България;32. Кукерска група "Хурса“ – с. Буново;33. Кукерска група "Сокол“ към НЧ "Просвета – 1963“ – с. Соколица, общ. Карлово;34. Сдружение "Турийски кукери“ – с. Турия;35. Сурвакари – с. Дрен при НЧ "Благой Попов – 1927“;36. Кукерски състав – с. Търничени, общ. Павел баня;37. Кукерска група и ФГ "От извора“ – с. Пролом;38. Кукерска група при НЧ "Светлина – 2013“ – с. Бегунци, общ. Карлово.Фестивалът "Симитлия – Древната земя на кукерите“ е повече от празник. Той е жив мост между миналото и бъдещето, между поколенията, които пазят и предават българската традиция.