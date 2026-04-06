Седмицата на гората ще бъде отбелязана с реални действия по възстановяване на засегнатите от пожари територии в Пирин. Началото на инициативата ще поставят 3000 фиданки, които ще бъдат засадени в района, пострадал от огнената стихия през изминалото лято.

В рамките на първия ден ще бъдат залесени 5 декара, като в акцията ще се включат горски служители, пожарникари, военни и доброволци. Това са хората, които преди месеци бяха на първа линия в борбата с пожара, а сега отново се обединяват – този път, за да възстановят природата.

Фиданките са осигурени от Югозападното държавно предприятие и включват зимен дъб, благун и горскоплодни видове. С тях ще бъде даден нов шанс на унищожената гора да се възроди и да възвърне своята екологична роля.

Събитието ще се проведе на 8 април от 11:00 часа в района на ДГС Струмяни, над село Илинденци. Организаторите канят всички желаещи да се включат в каузата и да станат част от възстановяването на Пирин.

По време на инициативата ще бъде изразена благодарност към всички, подкрепили кампанията на Министерството на земеделието и храните "Безотговорността е най-опасната искра“, насочена към превенция на горските пожари.