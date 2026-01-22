Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Лек автомобил се запали на пътя Кюстендил – София, предаде ФОКУС. Инцидентът е станал в Конявската планина, в района на село Цървеняно.

Запалилият се автомобил е хибриден, като причината за инцидента е техническа неизправност. При случилото се няма пострадали хора.

На място е реагирал екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. Уведомена е и фирмата за пътно поддържане с цел участъкът да бъде опесъчен и да се избегнат предпоставки за пътнотранспортни произшествия.