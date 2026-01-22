ЗАРЕЖДАНЕ...
Хибриден автомобил се запали на пътя Кюстендил – София
© ФОКУС
Запалилият се автомобил е хибриден, като причината за инцидента е техническа неизправност. При случилото се няма пострадали хора.
На място е реагирал екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. Уведомена е и фирмата за пътно поддържане с цел участъкът да бъде опесъчен и да се избегнат предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
Още по темата
/
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
22.09
Още от категорията
/
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.