Лек автомобил се запали на пътя Кюстендил – София, предаде. Инцидентът е станал в Конявската планина, в района на село Цървеняно.Запалилият се автомобил е хибриден, като причината за инцидента е техническа неизправност. При случилото се няма пострадали хора.На място е реагирал екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. Уведомена е и фирмата за пътно поддържане с цел участъкът да бъде опесъчен и да се избегнат предпоставки за пътнотранспортни произшествия.