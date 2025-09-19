Хайка за наркотици в Кюстендил

© Фокус Архив Двама мъже са задържани от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Единият е 40-годишен. От него при личен обиск в квартал "Изток“ е иззета опаковка МDМА. Другият е 25-годишен от село Багренци. При проведени процесуални действия в дома му е открита иззета чиния с бяло прахообразно вещество амфетамин. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест.



За седмицата от 12 до 18 септември – в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, служителите на Районно управление - Кюстендил са установили 12 лица с различни наркотични вещества. Досъдебни производства са образувани, работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.



Досъдебно производство за незаконно притежание на боеприпаси и наркотични вещества е образувано вчера в Районно управление - Рила. При проведени процесуални действия в имот в село Цървище, община Кочериново, полицейските служители са открили и иззели суха раздробена маса и шише с кафява течност, които при направения полеви наркотест са реагирали на канабис, иззети са и 35 патрона. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.