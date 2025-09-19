ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хайка за наркотици в Кюстендил
За седмицата от 12 до 18 септември – в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, служителите на Районно управление - Кюстендил са установили 12 лица с различни наркотични вещества. Досъдебни производства са образувани, работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.
Досъдебно производство за незаконно притежание на боеприпаси и наркотични вещества е образувано вчера в Районно управление - Рила. При проведени процесуални действия в имот в село Цървище, община Кочериново, полицейските служители са открили и иззели суха раздробена маса и шише с кафява течност, които при направения полеви наркотест са реагирали на канабис, иззети са и 35 патрона. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: